Бенфика начала работу над трансфером Жоау Пальиньи: Марку Силва ждет своего бывшего подопечного

·25·Спорт
Бенфика начала работу над трансфером Жоау Пальиньи: Марку Силва ждет своего бывшего подопечного

Португальская «Бенфика» готовится сделать серьезный шаг к усилению состава. Новый главный тренер команды Марку Силва хочет воссоединиться со своим бывшим подопечным, ныне выступающим за «Баварию», Жоау Пальиньей. Этот трансфер определен как главная цель для укрепления центральной зоны команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, после того как «Тоттенхэм» отказался от права выкупа футболиста, проведшего прошлый сезон в Лондоне на правах аренды, «Бенфика» намерена воспользоваться этой ситуацией. По данным Goal.com, теплые отношения между Марку Силвой и Жоау Пальиньей могут сыграть решающую роль в осуществлении этой сделки. Ранее они успешно работали вместе в английской Премьер-лиге в составе «Фулхэма».

Финансовые препятствия и процесс переговоров

В настоящее время руководство лиссабонского клуба, в частности Руй Кошта и Мариу Бранку, изучает финансовые аспекты этого трансфера. В 2024 году «Бавария» потратила на игрока 50 миллионов евро, однако сейчас немецкий гранд готов рассмотреть предложения в районе 20 миллионов евро. Хотя это выгодная возможность для «Бенфики», высокая зарплата футболиста может стать определенной нагрузкой для бюджета клуба.

Согласно информации издания А Бола, руководство «Бенфики» также рассматривает вариант аренды для осуществления трансфера. Согласно ему, футболист сначала берется в аренду, а затем в контракт включается условие обязательного выкупа. Этот метод позволит клубу усилить состав, сохраняя при этом финансовую стабильность.

Конкуренция и тактическая значимость

В борьбе за Жоау Пальинью проявляют интерес не только португальский клуб, но и итальянские «Ювентус» и «Милан». Однако ожидается, что желание футболиста вернуться на родину сыграет в пользу «Бенфики». Марку Силва приглашает 31-летнего опорного полузащитника не только из-за эмоций, но и для заполнения тактических пробелов в игре команды.

По мнению тренера, Пальинья принесет стабильность в оборонительную линию и создаст условия для более свободных действий атакующих игроков. В настоящее время команда уже подписала таких футболистов, как Клеман Лангле и Якуб Камински, но именно центральная полузащита остается главной приоритетной задачей Силвы.

Для того чтобы трансфер вышел на финальную стадию, «Бенфике» потребуется продать нескольких игроков и освободить зарплатный фонд. Если все финансовые вопросы будут решены положительно, игрок сборной Португалии может в ближайшее время отправиться в Лиссабон. Несомненно, этот трансфер окажет огромную помощь «Бенфике» не только во внутреннем чемпионате, но и в матчах Лиги чемпионов.

BenficaЖоау ПалиньиБаерн МуничТрансферМарко Силва
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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