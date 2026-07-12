В результате российской атаки в Сумах погибли не менее 5 человек
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11 июля в украинском городе Сумы произошли взрывы. По имеющимся данным, в результате российской атаки погибли не менее 5 человек, более 10 получили ранения различной степени тяжести.
Момент атаки попал на камеру видеонаблюдения одного из кафе. На видео запечатлен момент взрыва, попытки людей спастись и обстановка вокруг.
После случившегося на месте начали работу спасательные службы. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Предполагается, что повреждены некоторые здания и объекты.
На данный момент информация о последствиях атаки уточняется. Число погибших и раненых может измениться.
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