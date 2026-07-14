Сотрудник МЧС начал тонуть при попытке прокатиться на гидроцикле

·0·Общество
Сотрудник МЧС начал тонуть при попытке прокатиться на гидроцикле

Сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям начал тонуть в тот момент, когда пытался воспользоваться гидроциклом.

Как стало известно, при попытке начать движение на скутере он потерял равновесие и упал в воду. Находившиеся на месте происшествия спасатели оперативно отреагировали и вытащили его из воды.

Сообщается, что в результате инцидента серьезных последствий не зафиксировано. Сотрудник МЧС остался жив благодаря помощи спасателей.

Данный случай еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах. Особенно важно использовать спасательные жилеты и соблюдать меры предосторожности при эксплуатации таких технических средств, как гидроциклы.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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