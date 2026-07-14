Сотрудник МЧС начал тонуть при попытке прокатиться на гидроцикле
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Сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям начал тонуть в тот момент, когда пытался воспользоваться гидроциклом.
Как стало известно, при попытке начать движение на скутере он потерял равновесие и упал в воду. Находившиеся на месте происшествия спасатели оперативно отреагировали и вытащили его из воды.
Сообщается, что в результате инцидента серьезных последствий не зафиксировано. Сотрудник МЧС остался жив благодаря помощи спасателей.
Данный случай еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах. Особенно важно использовать спасательные жилеты и соблюдать меры предосторожности при эксплуатации таких технических средств, как гидроциклы.
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