Женская команда Арсенала подписала одну из самых талантливых молодых звезд Германии

Лондонский клуб Арсенал официально объявил о своем пятом приобретении в летнее трансферное окно. 19-летняя талантливая нападающая из Германии Лиза Баум присоединилась к составу «канониров». Этот трансфер стал историческим не только для лондонского клуба, но и для её бывшей команды РБ Лейпциг, так как сумма сделки составила шестизначное число, что стало рекордной продажей для немецкого клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Лиза Баум находилась в поле зрения многих европейских грандов. За её подпись вели серьезную борьбу такие клубы, как Барселона, Манчестер Юнайтед, Бавария и Лион. Однако юная звезда решила продолжить свою карьеру именно в английской женской Суперлиге. Ожидается, что с переходом в Арсенал она заменит ушедшую из команды звезду Бет Мид.

Баум, выбравшая в новой команде 19-й номер, стала пятым крупным трансфером Арсенала этим летом. Ранее клуб пополнили такие мастеровитые футболистки, как Джорджия Стануэй, Она Батлле, Джеральдин Ройтелер и Селина Черчи. Это свидетельствует о намерении лондонского клуба всерьез бороться за чемпионство в новом сезоне.

Достижения и потенциал Лизы Баум

Лиза Баум считается одной из самых перспективных игроков, воспитанных в немецкой молодежной системе. Она сыграла ключевую роль в выходе команды Гамбург в женскую Бундеслигу в сезоне 2024-25. Также с её помощью команда дошла до полуфинала Кубка Германии (ДФБ Покал), уступив лишь в дополнительное время.

Хотя в прошлом году её приглашала Бавария, Баум выбрала вариант с РБ Лейпциг, чтобы получать больше игровой практики. Это решение оправдало себя: в составе команды, занявшей 10-е место в Бундеслиге, она забила 6 голов и сделала 2 результативные передачи, продемонстрировав свою скорость и техническое мастерство. Именно эта стабильность открыла ей путь в одну из сильнейших женских лиг мира.

Главный тренер Арсенала Рене Слегерс так прокомментировала новый трансфер: «Лиза – молодой вингер, который привносит скорость и целеустремленность в нашу линию атаки. Ей всего 19 лет, и она продолжает развиваться. Мы верим в её огромный потенциал и сделаем все возможное для его раскрытия».

Сама Лиза Баум также не скрывала радости от этого перехода. По её словам, игра за такой большой клуб, как Арсенал, и борьба за трофеи являются её главной целью. Согласно данным иксбт.ком, футболистка готова проявить себя в лондонском клубе не только во внутреннем чемпионате, но и в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что в последние годы Арсенал подвергался критике за работу с молодыми талантами. Трансфер Лизы Баум станет для клуба новым испытанием в этом направлении. Болельщики надеются, что скоростные рейды и голевые моменты немецкой звезды придадут лондонской команде новое дыхание.