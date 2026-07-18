Израиль разрушил три школы на юге Ливана

Стало известно, что 17 июля израильские военные разрушили три школы на юге Ливана. Об этом заявила министр образования страны Рима Карами.

По ее словам, военные сначала вынесли из школ оборудование, а затем взорвали здания с помощью взрывчатых веществ. В результате эти образовательные учреждения пополнили список школ, разрушенных за время войны.

Карами призвала международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы защитить образовательные учреждения и прекратить нападения на них.

По данным ЮНЕСКО, к июню в Ливане было полностью разрушено 17 школ, а более 100 получили повреждения. После последнего инцидента число разрушенных школ достигло как минимум 20. Отмечается, что из-за конфликта около 500 тысяч детей лишились возможности получать образование.