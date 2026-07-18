В Турции мужчина откусил жене нос

В турецкой провинции Маниса семейный конфликт закончился тяжелыми последствиями. Мужчина, находившийся, как сообщается, в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения своей супруге во время ссоры.

Согласно полученным данным, сначала мужчина начал душить жену. После того как женщина оказала сопротивление, он откусил ей нос.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Они эвакуировали женщину через балкон в безопасное место.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Там врачи провели операцию и пришили откушенную часть носа.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.