Илон Маск анонсировал новую модель искусственного интеллекта с 2 триллионами параметров

·58·Технологии
Илон Маск анонсировал новую модель искусственного интеллекта с 2 триллионами параметров

Один из самых богатых предпринимателей мира Илон Маск раскрыл важную информацию о новом поколении модели искусственного интеллекта, разрабатываемой его компанией xAI. Сообщается, что эта новая языковая модель с 2 триллионами параметров значительно превосходит текущую версию Grok 4.5 по своим возможностям. Маск отметил, что новая модель завершит первый этап обучения уже на следующей неделе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает источник.

Эта новость вызывает большой резонанс в мире технологий, так как увеличение количества параметров кардинально улучшает способность искусственного интеллекта к логическому мышлению, решению сложных задач и пониманию человеческой речи. Как пишет издание иксбт.ком, Илон Маск считает новую модель превосходящей Grok 4.5 по всем показателям.

Вопрос конкуренции и эффективности

В качестве основного конкурента новой модели рассматривается модель Кими К3, представленная китайской компанией Муншот AI. Кими К3 в настоящее время является крупнейшей в мире моделью искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, имеющей 2,8 триллиона параметров. Однако, по данным исследователя xAI Мина Чоя, модели Маска гораздо более экономичны в плане использования ресурсов.

Анализ показывает, что выполнение задач на модели Кими обходится примерно в три раза дороже, чем на архитектуре xAI. Это свидетельствует о том, что команда Илона Маска делает упор не только на мощность, но и на экономическую эффективность. Новая модель выйдет на качественно новый уровень, сохранив при этом высокоскоростные характеристики генерации, присущие Grok 4.5.

Напомним, что модель Grok 4.5 по итогам июля 2026 года заняла первое место в рейтинге Лонг-Хоризон Терминал-Бенч. Это показывает, что компания xAI за короткое время вышла на уровень конкуренции с такими гигантами, как OpenAI и Google. Для пользователей из Узбекистана такая глобальная конкуренция также важна, поскольку она способствует удешевлению и повышению качества услуг искусственного интеллекта.

В настоящее время команда xAI готовится к проведению финальных испытаний новой модели. Если, как обещает Илон Маск, новая система окажется одновременно быстрой и чрезвычайно умной, это может полностью изменить баланс сил на рынке искусственного интеллекта. Результаты первого этапа, ожидаемые на следующей неделе, дадут больше представления о реальных возможностях новой модели.

Elon MuskXAIGrokИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
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