Иран опубликовал видео, вызвавшее тревогу в США: «Где можно убить Трампа?»

Иранское государственное информационное агентство Фарс распространило в социальных сетях видеоматериал, вызвавший серьезную обеспокоенность в отношении президента США Дональда Трампа. Это видео, опубликованное под заголовком на английском языке "Вхере кан Трамп бе киллед?" («Где можно убить Трампа?»), заставило американские власти проявить бдительность.

Zamin.уз представляет подробности новой волны напряженности между США и Ираном, а также последние данные о безопасности Трампа.

Содержание видео и реакция Вашингтона

В распространенном материале представлена схема предполагаемого маршрута передвижения Дональда Трампа в штате Флорида.

На видео показан путь следования американского лидера от аэропорта до резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Авторы публикации особо выделили один из мостов на этом маршруте, назвав его потенциально уязвимым местом с точки зрения безопасности.

Хотя этот материал изначально появился в социальной сети Кс (бывший Twitter) и впоследствии был удален, его копии сохранились на других платформах.

Западные СМИ поставили под сомнение точность представленной схемы, обратив внимание на то, что изображенный на видео маршрут не полностью соответствует открытым картографическим данным.

Американские спецслужбы оперативно отреагировали на эту угрозу. Вокруг резиденции президента были усилены меры безопасности, а действующие протоколы его передвижения были пересмотрены.

Смерть аятоллы Хаменеи и план мести Ирана

Как пишет издание РТВИ, распространение данного видео произошло на фоне заявлений иранских официальных лиц о намерении отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана погиб 28 февраля 2026 года в результате атаки Израиля на его резиденцию. Иранская сторона неоднократно заявляла о подготовке ответных действий, а церемония похорон Хаменеи состоялась лишь в начале июля текущего года.

Хронология предыдущих покушений на Трампа

Это событие еще больше обострило ситуацию на фоне предыдущих попыток покушений и угроз в адрес Дональда Трампа. В последние годы политик неоднократно сталкивался с угрозой жизни:

Дата и место Детали происшествия Результат и наказание Июль 2024 года, Пенсильвания (Батлер) На предвыборном митинге 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь по Трампу с крыши здания на расстоянии 130 метров. Трамп получил легкое ранение правого уха. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. 15 сентября 2024 года, Флорида (Уэст-Палм-Бич) Возле стены гольф-клуба Трампа был обнаружен 58-летний Райан Уэсли Раут с полуавтоматической винтовкой, сотрудник Секретной службы открыл по нему огонь. Подозреваемый скрылся, но позже был задержан. В сентябре 2025 года он был признан виновным в попытке покушения и приговорен к пожизненному заключению и дополнительным 5 годам тюрьмы. Февраль 2026 года, Флорида (Мар-а-Лаго) У северных ворот резиденции появился вооруженный мужчина в возрасте около 20 лет с канистрой и предметом, похожим на дробовик. После обострения ситуации сотрудники службы безопасности и заместитель шерифа открыли огонь и убили нападавшего. Среди представителей правоохранительных органов были пострадавшие.

Новое угрожающее видео, опубликованное Ираном, вновь привело спецслужбы США в состояние повышенной готовности.