Трогательное письмо Мбаппе Дешаму: «Твой последний танец»

·0·Спорт
Трогательное письмо Мбаппе Дешаму: «Твой последний танец»

Килиан Мбаппе перед своим последним матчем на ЧМ-2026 направил трогательное послание главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму. Капитан французов подчеркнул, что истинную ценность заслуг специалиста, возглавлявшего команду на протяжении 14 лет, оценит история.

Матч за бронзу против Англии станет для Дешама последней встречей в качестве главного тренера Франции. Искренние слова Мбаппе показали, что отношения между ними были гораздо глубже, чем просто связь игрока и тренера.

«Сегодня твой последний танец»

Мбаппе начал свое обращение в социальных сетях с коротких, но трогательных фраз:

«Сегодня твой последний танец. Ты дал нам очень многое».

Капитан Франции признался, что игроки хотели подарить Дешаму возможность попрощаться финалом чемпионата мира и еще одним трофеем. Однако поражение от Испании в полуфинале не позволило реализовать этот план.

«Мы хотели подарить тебе финал получше, но не смогли этого сделать», — написал Мбаппе.

Теперь Франция выйдет на поле против Англии в матче за третье место. Для многих игроков это не тот финал, на который они рассчитывали, но игра дает возможность проводить Дешама победой.

Мбаппе признал главную заслугу Дешама

По мнению нападающего, Дешам сыграл решающую роль в возрождении сборной Франции и ее возвращении на лидирующие позиции в мировом футболе.

«Словами трудно выразить все то, что ты сделал для нашей команды за эти 14 лет. Именно ты сыграл решающую роль в возрождении сборной Франции».

Мбаппе также отметил, что тренера не всегда по достоинству оценивала общественность. Несмотря на то, что Дешама часто критиковали за стиль игры и тактические решения, его результаты сделали Францию одной из самых стабильных сборных последнего десятилетия.

«Люди не всегда могли по достоинству оценить твое величие. Но время и история дадут этому истинную оценку», — сказал футболист.

Дешам выводил Францию в полуфинал трех чемпионатов мира подряд. Под его руководством команда стала чемпионом в 2018 году и дошла до финала мундиаля 2022 года.

«Спасибо за то, что поверил в меня»

В своем обращении Мбаппе особо подчеркнул, что Дешам дал ему возможность проявить себя в национальной команде.

«Спасибо за то, что дал мне шанс, за то, что столько лет доверял мне защищать честь моей страны на самом высоком уровне».

Футболист назвал Дешама одной из величайших фигур в истории французского футбола. Тренер поднимал кубок как капитан сборной Франции на чемпионате мира 1998 года, а 20 лет спустя привел национальную команду к чемпионству уже в качестве тренера. Он входит в число немногих специалистов, завоевавших титул чемпиона мира и как игрок, и как тренер.

Какое наследие оставил Дешам во Франции?

Дидье Дешам был назначен главным тренером сборной Франции в 2012 году. В его эпоху «трехцветные»:

  • стали победителями ЧМ-2018;

  • вышли в финал Евро-2016;

  • завоевали серебряные медали на ЧМ-2022;

  • стали чемпионами Лиги наций УЕФА-2021;

  • трижды подряд доходили до полуфинала мундиалей.

Эти результаты сделали Дешама одним из самых успешных тренеров не только во Франции, но и в истории футбола национальных сборных.

Чем завершится прощание?

Мбаппе завершил свое обращение пожеланиями удачи тренеру в его новой деятельности и выражением благодарности за все, что он сделал для футболки национальной сборной.

«У меня остались только теплые воспоминания обо всех моментах, которые мы пережили вместе, и о наших достижениях».

Франция не смогла выйти в финал, но у Дешама остался последний шанс завершить 14-летнюю эпоху победой. Теперь главный вопрос — смогут ли Мбаппе и его товарищи по команде украсить «последний танец» тренера бронзовой медалью?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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