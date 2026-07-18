Муджтаба Хаменеи: «Подпись Трампа больше не заслуживает доверия»

Верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи обвинил США в неоднократном несоблюдении соглашений с Ираном, подчеркнув, что эта ситуация серьезно подорвала доверие к подписи президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Кс.

В своем заявлении Хаменеи отметил, что Вашингтон неоднократно нарушал меморандумы о взаимопонимании и взятые на себя обязательства перед Ираном. По его мнению, это наглядно показало, что подпись главы США «полностью обесценена и не заслуживает доверия».

Верховный лидер Ирана также выступил с резким предупреждением в адрес США, подчеркнув, что «иранский народ и фронт сопротивления при необходимости способны преподать Америке незабываемый урок».