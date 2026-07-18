Китайская модель Кими потрясла мировой технологический рынок

·41·Технологии
Китайская модель Кими потрясла мировой технологический рынок

Представление китайской компанией Муншот AI обновленной модели Кими вызвало серьезные дискуссии на мировом рынке искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на то, что новая версия Кими К3 является моделью с открытым исходным кодом (опен сурке), она продемонстрировала способность конкурировать с мощнейшими закрытыми системами — такими флагманами, как Claude и ГПТ. Это событие оценивается не только как технологический прорыв, но и как новый этап конкуренции между США и Китаем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно заявлению Муншот AI, модель Кими К3 показала высокие результаты в ряде тестов, значительно опередив предыдущие версии. Независимые аналитические платформы, такие как Арена.ai и Валс AI, также дали положительные заключения об эффективности этой модели. На фоне этой новости наблюдались колебания на мировых финансовых рынках: индекс Nasdaq упал на 1 процент, а акции гигантов по производству чипов, таких как NVIDIA, начали распродаваться инвесторами.

Политическое давление и технологическая гонка

Этот технологический скачок вызвал обеспокоенность у правительства США и крупных технологических деятелей. Бывший советник администрации Трампа по вопросам ИИ Дэвид Сакс сравнил этот успех Китая с бюрократией и чрезмерным регулированием в США. По его мнению, в то время как американские политики заняты запретом новых центров обработки данных и введением строгих правил, Китай захватывает лидерство в гонке ИИ.

В то же время руководитель отдела стратегического будущего OpenAI Дин Болл высоко оценил возможности модели Кими. Он подчеркнул, что мощь этой модели является не просто результатом копирования (дистилляции) других моделей, а настоящим инженерным достижением. Болл также выразил удивление тем, что правительство Китая разрешает выпускать столь мощные модели в открытый доступ.

Безопасность и будущие риски

Западные эксперты связывают широкое распространение моделей с открытым кодом с угрозой «цифрового коммунизма». По мнению Дина Болла, если доминировать будут открытые модели, ИИ может превратиться в социальную инфраструктуру, предоставляемую государством. Это, в свою очередь, может привести к остановке частных инноваций и новому типу антиутопического будущего в технологической сфере.

Бывший глава Uber Трэвис Каланик обратил внимание на вопрос интеллектуальной собственности. По его словам, китайские модели часто обучаются на результатах американских систем. Если этот процесс не будет урегулирован, американские компании могут оказаться в условиях недобросовестной конкуренции. Однако аналитики отмечают, что американские разработчики также используют китайские разработки, такие как Кими, в своих проектах.

Подводя итог, можно сказать, что выход модели Кими изменил баланс сил в мире искусственного интеллекта. Ожидается, что правительство США разработает новые механизмы регулирования, чтобы ограничить использование китайских моделей с открытым кодом. Для узбекистанских специалистов эти открытые модели также могут послужить важным ресурсом для развития местных разработок в сфере ИИ.

Moonshot AIKimiИскусственный ИнтеллектOpenAIТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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