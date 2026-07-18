Сайт президента Кении взломан: какие требования выдвинули хакеры?

Официальный сайт президента Кении Уильяма Руто подвергся кибератаке. Хакеры разместили на главной странице оскорбительные сообщения в адрес президента и потребовали выплатить крупную сумму в криптовалюте в течение определенного времени.

Правительство подтвердило факт нападения. Однако предварительные проверки показывают, что данные о реальном доступе хакеров к секретной информации пока не подтверждаются.

Главная страница сайта президента была изменена

Кибератака была совершена 18 июля на официальный сайт президента Кении пресидент.го.ке. Вместо привычной государственной информации на сайте появились сообщения, содержащие оскорбления в адрес Уильяма Руто и различные претензии к нему.

Хакеры также разместили на странице адрес криптокошелька и потребовали перевести на него пять биткоинов. На тот момент эта сумма составляла около 41,3 миллиона кенийских шиллингов, то есть почти 320 тысяч долларов.

Хакеры угрожали разглашением данных

Злоумышленники заявили, что в случае невыплаты денег они опубликуют информацию, якобы связанную с президентом.

Они установили крайний срок для перевода средств — до 18:00 того же дня. Однако о каких именно данных идет речь и удалось ли хакерам действительно проникнуть во внутренние системы, не подтверждено.

Изменение внешней страницы сайта не всегда означает, что база секретных данных была взломана. Для определения масштабов атаки требуется полная техническая экспертиза серверов и системных журналов.

Правительство подтвердило атаку

Министр информации, коммуникаций и цифровой экономики Кении Уильям Кабого подтвердил, что на сайте президента был зафиксирован инцидент, связанный с кибербезопасностью.

По его словам, как только инцидент был обнаружен, Управление информационно-коммуникационных технологий задействовало установленные чрезвычайные меры. Доступ к сайту был временно ограничен для локализации атаки, проведения цифровой экспертизы и восстановления системы.

«На данный момент нет доказательств того, что был осуществлен несанкционированный доступ к секретной информации, а также что данные были скопированы или утеряны», — заявил министр.

Кабого подчеркнул, что другие государственные информационные системы и цифровые сервисы продолжают работать в штатном режиме.

Начаты работы по восстановлению сайта

ИТ-специалисты администрации президента Кении приступили к устранению последствий атаки и восстановлению привычной работы портала.

Сообщения, оставленные хакерами, были удалены в короткие сроки, после чего сайт был отключен для проведения проверки. Государственные органы совместно с техническими партнерами выясняют, через какую уязвимость злоумышленники проникли на сайт.

Кто стоит за атакой — неизвестно

Власти Кении пока не предоставили информацию о том, кто организовал кибератаку. Также правительство не раскрыло, намерено ли оно выплачивать хакерам затребованные средства.

Основная задача следствия — определить, ограничился ли инцидент только открытой частью сайта президента или злоумышленники проникли во внутренние системы.

На данный момент угроза хакеров «опубликовать секретные данные» остается недоказанным заявлением. Однако сам факт взлома официального сайта президента показал необходимость дальнейшего усиления мер кибербезопасности в государственных органах Кении.