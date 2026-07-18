В школе США впервые к урокам приступят роботы-гуманоиды

Центральный школьный округ города Саламанка в штате Нью-Йорк (США) станет одним из первых образовательных учреждений в стране, который привлечет робота-гуманоида к учебному процессу. Как сообщила администрация школы, робот по имени «Салли», оснащенный искусственным интеллектом, с сентября 2026 года будет работать помощником учителя для старшеклассников.

Сообщается, что робот стоимостью 57 тысяч долларов был доставлен в школу в рамках экспериментального проекта, реализуемого в сотрудничестве с компанией Реалботикс Корпоратион, базирующейся в Лас-Вегасе.

«Салли» имеет человекоподобный вид с каштановыми волосами и латексной кожей. Она может двигать руками и пальцами, однако из-за отсутствия ног не может самостоятельно передвигаться по классу.

Глава школьного округа доктор Марк Билер отметил, что проект, будучи захватывающим, также накладывает определенную ответственность.

По его словам, любое новшество в сфере образования поначалу вызывает споры. В прошлом были те, кто выступал против внедрения электронной почты или интернета в школах. Теперь же искусственный интеллект становится следующим этапом системы образования, и эта технология уже используется во многих школах.

На начальном этапе «Салли» будет работать только с учениками 11–12 классов средней школы Саламанки. Робот будет помогать учителям, участвуя в занятиях по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту.

Администрация школы также сообщила, что для того, чтобы сделать робота ближе к ученикам, ему будет придан акцент, характерный для западной части штата Нью-Йорк. Руководство в шутку отметило, что считает этот голос совершенно естественным и нейтральным.

«Салли» будет использоваться в предметах, входящих в образовательную программу Воз Эд, разработанную при участии соучредителя Apple Стива Возняка. В настоящее время она будет задействована только на уроках кодирования, робототехники и искусственного интеллекта.

Руководство школы особо подчеркнуло, что робот никогда не заменит учителей.

«Образовательный робот Реалботикс никогда не заменит учителей, персонал или живое общение между людьми. Он служит лишь дополнительным учебным инструментом для педагогов, помогая повысить интерес учащихся и лучше усвоить учебный материал», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, робот работает в закрытой автономной системе искусственного интеллекта. Он не дает ученикам готовых ответов, а, напротив, побуждает к самостоятельному мышлению с помощью различных вопросов и направляющих предложений, а также помогает продемонстрировать понимание темы.

Руководство школы отмечает, что «Салли» не собирает никаких личных данных, не записывает видео или аудио и не передает никакой информации компании Реалботикс.

Для справки: более совершенная модель компании серии Ф-Сериес стоит 125 тысяч долларов. Она может самостоятельно стоять на двух ногах, но для передвижения ей все равно требуется колесная платформа.