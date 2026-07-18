Уволит ли Зеленский Сырского? В Киеве усилилось давление...

Конфликт в военном руководстве Украины обостряется. По данным источников Финанкиал Тимес, президент Владимир Зеленский рассматривает возможность освобождения от должности главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского.

Окончательного решения пока не принято. Однако неожиданная отставка министра обороны Михаила Фёдорова и протесты в городах страны усилили вопросы о будущем Сырского.

Зеленский собирает командующих

Согласно информации Финанкиал Тимес, Зеленский планирует провести встречу с высокопоставленными военными командирами 18–19 июля.

Ожидается, что на совещании будут обсуждаться ситуация на основных направлениях фронта, оборонные возможности украинской армии и кандидатуры, которые могут сменить Сырского.

Источники подчеркивают, что смена главнокомандующего может произойти только после того, как будет получена уверенность, что передача руководства не нанесет ущерба обороне по всей линии фронта.

Отставка Фёдорова обнажила конфликт

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров был отправлен в отставку в рамках июльских перестановок в правительстве, проработав на посту всего шесть месяцев.

35-летний Фёдоров был известен как сторонник цифровизации государственных услуг Украины, развития технологий дронов и внедрения управления на основе данных в системе обороны.

Источники ФТ сообщают, что Сырский после разногласий с Фёдоровым в резкой форме поставил перед Зеленским вопрос о его снятии с должности. Однако это утверждение официально не подтверждено администрацией президента Украины или самим Сырским.

В чем бывший министр обвинил Сырского?

После своей отставки Фёдоров обвинил главнокомандующего в препятствовании реформам в армии, замедлении внедрения современных технологий и создании раскола внутри руководства.

Он заявил, что некоторые инициативы, направленные на борьбу с коррупцией, обновление системы закупок и широкое применение дронов, не получили поддержки со стороны военного командования. Сторона Сырского не дала подробного ответа на эти обвинения.

Наблюдатели оценивают данный конфликт как противостояние между молодыми реформаторами, продвигающими технологический подход, и сторонниками традиционного военного управления.

В городах Украины начались протесты

Снятие Фёдорова с должности вызвало акции протеста в Киеве. Демонстранты поддержали бывшего министра, назвав его одним из главных инициаторов реформ в оборонной сфере.

Позже акции распространились на Львов и другие города. Некоторые протестующие требовали не только вернуть Фёдорова на должность, но и отправить в отставку Сырского.

Подобные открытые протесты против военного руководства во время войны считаются редким явлением для Украины. Сообщается, что в акциях наряду с гражданскими лицами принимали участие некоторые военнослужащие и ветерани.

Когда решится судьба Сырского?

На данный момент Зеленский не делал официальных заявлений о намерении уволить Сырского. Сообщение Финанкиал Тимес также основано на данных источников, и решение еще может измениться.

Потенциальная смена главнокомандующего приходится на крайне деликатный момент для Украины. Назначение нового руководителя может не только ослабить внутриполитическое давление, но и повлиять на цепочку командования на фронте и сотрудничество с западными союзниками.

Теперь главная интрига — решит ли Зеленский конфликт между двумя высокопоставленными чиновниками путем отставки Сырского, или действующий главнокомандующий останется на своем посту?