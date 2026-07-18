Уникальная внешность этой собаки поразила интернет

·2·Мир
Уникальная внешность этой собаки поразила интернет

Собака по кличке Тилли, родившаяся с синдромом короткого позвоночника, завоевывает любовь не тысяч, а миллионов пользователей в социальных сетях. Ее внешность напоминает енота по кличке «Джимоти», который в последние дни вызвал большой ажиотаж в интернете. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Как стало известно, Тилли — 7-летний тибетский спаниель, которую в 2019 году взяла к себе нынешняя хозяйка Анна Мари Джанн. Поскольку собака родилась с врожденным дефектом, для нее не могли найти хозяев, и даже планировалась эвтаназия.

По словам Анны Мари, ей сказали, что один из щенков родился с врожденным дефектом, и поэтому найти ему дом будет сложно. Если бы хозяева не нашлись, высока была вероятность, что его усыпят. Однако Анна отмечает, что еще до того, как услышала об этом, она привязалась к Тилли и решила забрать ее себе.

Сегодня повседневная жизнь Тилли регулярно освещается на страницах в TikTok, Instagram и Facebook. Там интересные кадры, на которых собачка играет с другими щенками, проводит время с хозяйкой и ищет удобную позу для отдыха, привлекают внимание миллионов зрителей.

По словам Анны Мари, хотя Тилли родилась с врожденным синдромом, ее организм, как и у людей, живущих с подобным заболеванием, адаптировался к этому состоянию. Поэтому она ведет активный образ жизни и чувствует себя хорошо.

Интерес к Тилли еще больше возрос благодаря еноту с коротким позвоночником Джимоти, который обрел популярность в интернете в последние дни. Особенно быстро в социальных сетях распространяются видео, на которых запечатлены ее милые движения.

Анна Мари признается, что, увидев видео о Джимоти, она лучше поняла, почему люди так удивляются, впервые увидев Тилли, и почему она вызывает у них такую любовь.

Специалисты отмечают, что жизнь найденного в Сиэтле Джимоти может быть недолгой. Однако у Тилли до сих пор не наблюдалось серьезных проблем со здоровьем, связанных с синдромом короткого позвоночника.

Хозяйка подчеркивает, что болезнь собачки не оставила никаких тяжелых последствий, и ветеринары ожидают, что Тилли проживет долгую и здоровую жизнь.

Как сообщил специалист ветеринарного колледжа Корнелла Брайан Коллинз, синдром короткого позвоночника является очень редким врожденным состоянием среди животных. Такая мутация в некоторых случаях может привести к сдавливанию внутренних органов или проблемам с суставами.

Также, по мнению эксперта, вполне вероятно, что именно эта мутация значительно затрудняет Джимоти лазание по деревьям и бегство от хищников. Несмотря на это, ученые выражают надежду на его выживание и здоровую жизнь.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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