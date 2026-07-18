Обвиняемый в США: «Если бы была возможность, я бы убил еще больше мусульман»

Питеру Майклу Ларсену, совершившему нападение с ножом на мусульманина в торговом центре в городе Уэст-Вэлли-Сити, штат Юта, США, предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает издание аа.ком.

По данным прокуратуры, 17 июля обвиняемому было официально предъявлено обвинение по двум эпизодам покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах. Согласно материалам следствия, инцидент произошел 13 июля. Ларсен нанес мусульманину несколько ножевых ранений.

Отмечается, что потерпевший получил 15 ножевых ранений в различные части тела и потерял много крови. Он был доставлен в больницу, официальной информации о его текущем состоянии не поступало.

В материалах следствия указано, что подозреваемый признался в совершении преступления на почве религиозной ненависти. В своих показаниях правоохранительным органам он заявил, что намеренно выбрал мусульман в качестве цели, стремясь побудить других к аналогичным действиям. Он также добавил, что выбрал торговый центр именно потому, что его часто посещают мусульмане.

«Если бы у меня была возможность, я бы убил как можно больше мусульман», — заявил Ларсен следователям.

После нападения свидетелям удалось задержать преступника до прибытия полиции. В настоящее время он содержится в тюрьме округа Солт-Лейк. Следственные мероприятия продолжаются.