«Пришло время нанести удар»: Кадыров призвал атаковать страны НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал рассмотреть вопрос нанесения ударов по странам НАТО, которые предоставляют Украине оружие и разведданные. Его резкое заявление прозвучало после атаки дронов на логистический центр Wildberries в российском городе Котовск.

Кадыров заявил, что западные страны принимают непосредственное участие в противостоянии с Россией. Однако его заявление не означает, что со стороны России было принято официальное решение о начале военных действий против НАТО.

С каким предложением выступил Кадыров?

Глава Чечни написал в своем Телеграм-канале, что страны, оказывающие военную помощь Украине, по его мнению, «понимают только язык силы».

«Пришло время нанести удар, хватит!» — заявил Кадыров.

Он обвинил некоторые страны-члены НАТО в открытых поставках Киеву оружия, информации и другой поддержки. Также он выразил готовность выполнить соответствующую задачу, если она будет поставлена руководством России.

В своем заявлении Кадыров использовал крайне резкие и оскорбительные выражения. Он утверждает, что союзники Украины изменят свою позицию только после того, как столкнутся с военным давлением.

Заявление прозвучало после трагедии в Котовске

Выступление Кадырова было опубликовано на фоне атаки дронов, совершенной 18 июля на город Котовск в Тамбовской области России.

По данным местных властей России, удар пришелся по логистическому центру Wildberries. Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли, более 20 человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Котовска и Тамбова.

На место происшествия были привлечены спасатели, пожарные, медицинские работники и представители правоохранительных органов. Данные о погибших и раненых основаны на информации, предоставленной российскими официальными лицами.

Киев подтвердил удары

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по двум крупным логистическим объектам в Московской и Тамбовской областях.

Он утверждает, что данные объекты использовались для поставок подсанкционных компонентов, необходимых для производства в России дронов и навигационного оборудования. Зеленский также сообщил об ударах по нефтяному объекту и другим целям.

На данный момент не сообщается о какой-либо реакции Киева на информацию, предоставленную российской стороной о погибших в Котовске.

К каким последствиям может привести удар по НАТО?

Прямой военный удар по территории страны НАТО может привести к беспрецедентной эскалации противостояния между Россией и альянсом.

В соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, вооруженное нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех членов. В такой ситуации каждое государство оказывает помощь атакованному союзнику в той форме, которую сочтет необходимой.

Страны НАТО продолжают оказывать Украине помощь в виде оружия, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и военной подготовки. Альянс интерпретирует эту поддержку как помощь Украине в реализации ее права на самооборону.

Что будет после резкого заявления?

Призывы Кадырова не означают автоматически, что официальная внешняя политика России изменилась. Решение о нанесении ударов по странам НАТО входит в компетенцию высшего политического и военного руководства России, а не регионального лидера.

Тем не менее, подобные заявления свидетельствуют о том, что напряженность между Москвой и Западом продолжает нарастать. Теперь главный вопрос заключается в том, как на призывы Кадырова отреагируют российские власти и какой резонанс это заявление вызовет на дипломатическом уровне.

Как вы считаете, могут ли подобные резкие призывы вывести конфликт на еще более опасную стадию?