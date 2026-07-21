В Гайане перевернулся паром: 27 человек погибли, 83 числятся пропавшими без вести

У побережья Гайаны в результате опрокидывания пассажирского парома МВ Барима погибли по меньшей мере 27 человек, судьба еще 83 остается неизвестной. Как сообщил премьер-министр страны Марк Филлипс, на данный момент спасены 69 пассажиров.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Правительство объявило о начале официального расследования для установления причин трагедии. Премьер-министр подчеркнул, что виновные, если они будут установлены, понесут ответственность перед законом.

Министр общественных работ Хуан Эдгилл заявил, что, хотя в официальном списке значилось 133 пассажира, на самом деле на борту находилось 179 человек. Также выяснилось, что капитан и один из членов экипажа употребляли марихуану, они были задержаны полицией.

По предварительным данным, паром накренился после удара большой волны и за короткое время наполнился водой. Одна из выживших, Елена Мунсамми, рассказала, что спаслась, ухватившись за плавающий в воде ящик, но потеряла из виду своего двухлетнего ребенка.

Среди спасенных — не менее 15 детей. К поисковым работам привлечены водолазы и врачи, направленные из Французской Гвианы. По данным Министерства здравоохранения, большинство выживших были выписаны из больницы с легкими травмами.