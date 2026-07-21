Мужчина, гулявший с козой на Красной площади, арестован на 5 суток (видео)

Тверской суд Москвы вынес решение в отношении мужчины, который гулял с козой по Красной площади и не подчинился требованиям полиции. Магомед Магомедов был признан виновным в мелком хулиганстве и приговорен к пяти суткам административного ареста.

Согласно материалам суда, на месте происшествия он выражался нецензурной бранью, а на требования прекратить нарушение порядка отреагировал грубо. В суде Магомедов свою вину не признал.

Инцидент произошел 18 июля

По данным пресс-службы Мосгорсуда, инцидент произошел вечером 18 июля 2026 года на Красной площади.

Магомед Магомедов выгуливал козу на территории, не предназначенной для выгула домашних животных. Также было зафиксировано, что он использовал нецензурную лексику в общественном месте.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали от него прекратить правонарушение.

Не подчинился требованиям полиции

В материалах суда отмечается, что Магомедов неоднократно в грубой и агрессивной форме отвечал отказом на законные требования сотрудников полиции.

Согласно информации, во время задержания мужчина:

оказывал сопротивление сотрудникам полиции;

отталкивал их;

пытался скрыться с места происшествия.

После этого он был задержан, и в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд назначил пять суток ареста

Тверской суд признал Магомедова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Данная статья охватывает случаи мелкого хулиганства, сопряженного с нарушением общественного порядка и неповиновением законным требованиям представителя власти.

Согласно решению суда, мужчине назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.

Магомедов вину не признал

На судебном заседании Магомедов отрицал совершение правонарушения.

По его словам, он планировал только сфотографироваться на Красной площади и после этого покинуть территорию.

Однако суд, изучив показания сотрудников полиции и материалы дела, пришел к выводу о наличии в его действиях состава административного правонарушения.

Необычная прогулка закончилась арестом

В материалах суда также указано, что у мужчины нет постоянного места работы. О дальнейшей судьбе козы официальной информации не поступало.

Таким образом, история, начавшаяся с желания сфотографироваться с животным на Красной площади, закончилась сопротивлением полиции и пятью сутками административного ареста.