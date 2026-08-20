Трамп заявил о начале беспрецедентной экономической операции против Ирана

·37·Мир
Трамп заявил о начале беспрецедентной экономической операции против Ирана

После безуспешного завершения переговоров по соглашению на Ближнем Востоке противостояние между США и Ираном вступило в новый, ещё более опасный этап. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за отказа Тегерана принять предложенные условия в отношении Ирана будут введены самые масштабные и жёсткие экономические санкции в мировой истории. Какие планы стоят за этим резким заявлением главы Белого дома?

«Они не смогли воспользоваться удобной возможностью»: заявление Трампа в Truth Social

На своей официальной странице в социальной сети Truth Social Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана не воспользовалось предложенным дипломатическим путём, и оставил следующее заявление:

"Никто не предоставлял Исламской Республике Иран более удобной возможности заключить соглашение, чем я. К сожалению, они не смогли ею воспользоваться. Поэтому сегодня я объявляю о самой ужасной экономической операции, когда-либо осуществлённой против какой-либо страны", — сказал Дональд Трамп.

По словам Президента США, речь идёт о полномасштабной экономической и финансовой изоляции беспрецедентного уровня. Трамп также предупредил третьи страны, которые помогают Тегерану или поддерживают его, о тяжёлых последствиях и призвал всех союзников присоединиться к ограничениям Вашингтона.

Динамика напряжённости между США и Ираном

Этап / Событие

Произошедшее и подробности

Середина июня

Был подписан первоначальный меморандум о заключении мирного соглашения

Июль (через 3 недели)

Обстрел судов в Ормузском проливе и взаимные ракетные удары

Последние недели

Переговоры по соглашению с участием ближневосточных посредников завершились безрезультатно

Новая мера

Кампания по введению полной экономической блокады и глобальной изоляции Ирана

От июньского меморандума до ракетных ударов

Кризис между двумя странами достиг пика летом. Хотя в июне был подписан первоначальный меморандум на пути к мирному соглашению, уже через три недели нападения на торговые суда в Ормузском проливе и обмен ракетными ударами полностью сорвали мирный процесс.

После того как переговоры при посредничестве региональных игроков в последние недели также завершились безрезультатно, Вашингтон наряду с применением силы перешёл к стратегии полного паралича экономики Ирана.

Как вы считаете, сможет ли новая экономическая блокада США вынудить Иран принять условия соглашения или ещё больше усилит военный конфликт в регионе?

Оставьте своё мнение в комментариях и немедленно поделитесь этой важной аналитической новостью с теми, кто интересуется международной политикой!

Дональд ТрампИранСШАБелый домTruth Social
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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