Газзский художник создал среди руин мурал в честь американского актёра Марка Руффало. Это произведение искусства стало символом уважения к заявлениям актёра в поддержку палестинского народа.

На мурале изображён Марк Руффало. Позади актёра также показан зелёный силуэт его известного персонажа из вселенной Марвел — Халка.

Таким образом художник объединил образ Руффало в мире кино с его общественной позицией.

Мурал, созданный на фоне руин, стал символическим выражением уважения к актёру посредством искусства. В последние годы Марк Руффало неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих заявлений по палестинскому вопросу. Он известен как один из видных общественных деятелей Голливуда, поддержавших палестинский народ.

Именно поэтому газзский художник решил запечатлеть его в своей работе. Творение художника имеет более глубокий символический смысл, чем обычный портрет. Создав мурал на руинах, он выразил признательность позиции актёра и своё уважение к нему.