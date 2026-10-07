В Ташкентском метрополитене поезд остановился из-за технической неисправности

·46·Общество
В Ташкентском метрополитене поезд остановился из-за технической неисправности

7 октября на станции «Шахристан» Ташкентского метрополитена поезд остановил движение из-за технической неисправности.

По данным администрации метрополитена, во время отправления со станции головная часть поезда вышла за пределы платформы, после чего он не смог продолжить движение. Неисправность возникла в старом подвижном составе 1985 года выпуска.

В результате инцидента пассажиры были высажены из поезда. Неисправный состав был отправлен на технический осмотр.

Во избежание перебоев в обслуживании пассажиров на линию был выпущен резервный поезд.

Ответственные лица сообщили, что после устранения неисправности и прохождения техосмотра будет принято соответствующее решение о его дальнейшей эксплуатации.

Ташкентский метрополитенстанция Шахристантехническая неисправность поездаподвижной состав 1985 года выпуска
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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