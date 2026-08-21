Трамп: заключить соглашение с Ираном становится всё сложнее

·19·Мир
Трамп: заключить соглашение с Ираном становится всё сложнее

Президент США Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном и достичь нового соглашения стало сложнее. По его мнению, гибель высокопоставленных представителей иранского руководства серьёзно повлияла на переговорный процесс.

В Тегеране сменилось руководство

Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи, сменивший своего отца Али Хаменеи. Али Хаменеи погиб в первый день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля.

Моджтаба Хаменеи пока не появлялся на публике после избрания верховным лидером в ночь на 9 марта. Вместе с тем его пресс-служба опубликовала от имени лидера ряд заявлений.

«Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить соглашение непросто», — сказал Трамп.

США не знают, с кем вести переговоры

По словам Трампа, серьёзные изменения в составе руководства Ирана также осложнили переговоры для Вашингтона.

По его словам, представители американской администрации сейчас сталкиваются с трудностями в вопросе о том, с кем вести переговоры.

Могут ли переговоры возобновиться?

18 августа Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном и пока не планируют их проводить.

Однако 19 августа в беседе с журналистами президент США признал возможность возобновления мирных переговоров между двумя странами.

Таким образом, судьба возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном пока остаётся неопределённой.

Дональд ТрампИранСШААли ХаменеиМоджтаба Хаменеи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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