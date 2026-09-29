В Бельгии студент, копавший траншею, наткнулся на золотой клад стоимостью 9 миллионов евро
В Бельгии 18-летний студент, выполнявший обычные строительные работы, неожиданно наткнулся на золотой клад стоимостью около 9 миллионов евро. Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел на территории бывшего пивного завода в городе Синт-Гиллис-Дендермонде. Студент по имени Кобе во время летней подработки копал траншею для новой системы канализации. В процессе работы он вместе с коллегами обнаружил спрятанные под землей ценности.
Сначала рабочие приняли находку за обычные монеты. Однако, продолжив земляные работы, они обнаружили сокровище, состоящее из золотых монет, слитков золота и пронумерованных золотых слитков.
Как выяснилось, клад был спрятан в мешке внутри замурованной кирпичом стены в подвале виллы, построенной в конце КсИКс века. Это здание принадлежало владельцу местного пивного завода Теофилю Ван Ассе.
Общая стоимость находки оценивается примерно в 9 миллионов евро. Обнаружив клад, рабочие сразу же сообщили об этом в соответствующие организации. В настоящее время золото перевезено в безопасное место, а специалисты устанавливают его происхождение и законного владельца.
Власти предполагают, что клад был спрятан намеренно. До тех пор, пока не будет решен вопрос о том, кому он принадлежит, в отношении находки продолжится юридический процесс.
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