Почему в Индии демонтировали гигантскую статую Месси?

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Почему в Индии демонтировали гигантскую статую Месси?
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Из Индии, где проживают ярые поклонники легенды мирового футбола и восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, пришли неожиданные и немного печальные новости. Как сообщает авторитетное издание Asian News International на своей официальной странице в социальной сети «X» (бывший Twitter), в городе Калькутта официально демонтировали величественную статую, установленную в память и честь аргентинской суперзвезды.

Этот памятник был открыт совсем недавно, в декабре 2025 года, с большой помпой в рамках исторического визита легендарного нападающего в Индию. В этом 21-метровом золотом шедевре был запечатлен незабываемый момент, когда Лионель Месси поднял над головой кубок чемпиона мира 2022 года.

Почему статую демонтировали?

По словам местных жителей и футбольных фанатов, в последнее время гигантское сооружение стало вызывать серьезные опасения с точки зрения безопасности. Люди жаловались на то, что при сильном ветре статуя заметно раскачивается, и обращались в соответствующие органы.

Чтобы прояснить ситуацию, 27 мая этого года член Ассамблеи Западной Бенгалии Шарадват Мукерджи выступил с заявлением. По его словам, профильные специалисты и опытные инженеры сочли, что монумент может представлять реальную угрозу для жизни окружающих, после чего было принято решение о его демонтаже.

Месси — самая титулованная легенда в истории футбола

Сегодня 38-летний Лионель Месси считается не только величайшим игроком своего времени, но и одним из самых титулованных футболистов в истории. Его достижения не могут не восхищать любого болельщика:

  • Чемпион мира: В 2022 году привел Аргентину к главному трофею на полях Катара.

  • Король Европы: Четырежды поднимал над головой кубок Лиги чемпионов УЕФА в составе «Барселоны».

  • Непревзойденный в Испании: 10 раз становился чемпионом Ла Лиги.

  • Континентальный триумфатор: Дважды становился обладателем Кубка Америки в составе сборной Аргентины.

Напомним, что живая легенда с 2023 года продолжает радовать миллионы фанатов своей волшебной игрой в составе американского клуба «Интер Майами». Несмотря на демонтаж статуи, величественный образ Месси в сердцах болельщиков останется навсегда!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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