В Германии робота подозревают в сексуальных домогательствах к 16-летней девушке

·55·Мир
В Германии робота подозревают в сексуальных домогательствах к 16-летней девушке

Инцидент с предполагаемым сексуальным домогательством к 16-летней девушке в немецком городе Кёльн стал причиной полицейского расследования. Как пишет издание Bild, в происшествии участвовал робот ростом примерно 1,2 метра.

По имеющимся данным, случай произошел в ночь на 11 октября возле ресторана в центре города. В тот момент девушка находилась с двумя подругами. Робот приблизился к ней, прикоснулся к задней части тела и совершил действия сексуального характера.

Согласно предварительной информации, 16-летний владелец робота и его 19-летний знакомый снимали происходящее на видео. Не исключено, что они комментировали действия робота и транслировали происходящее в прямом эфире в социальной сети.

После вызова полиции на место происшествия правоохранители установили лиц, причастных к инциденту. Сам робот был обнаружен спрятанным в багажнике автомобиля.

Полиция изъяла робота и два мобильных телефона, принадлежащих подозреваемым. В настоящее время изучаются все детали происшествия, в том числе то, как управлялось устройство и были ли его действия направлены намеренно.

По данному факту начато расследование по подозрению в сексуальных домогательствах. Итоги следствия и выводы о том, кто несет ответственность за действия робота, пока не известны.

Кёльнроботсексуальные домогательстваполиция Кёльна
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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