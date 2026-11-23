В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК «Нефтчи» принимает на своем поле один из мощнейших клубов Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль». Перед важным матчем, который пройдет в Фергане, стали известны стартовые составы обеих команд.

Противостояние представителей Узбекистана и Саудовской Аравии в самом престижном клубном турнире Азии находится в центре внимания. «Нефтчи» сразится с одной из сильнейших команд континента на глазах у своих болельщиков.

Встреча, которая состоится на стадионе «Истиклол» в Фергане, начнется в 18:45 по ташкентскому времени.

«Нефтчи» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы

Элитная Лига чемпионов АФК, 5-й тур.