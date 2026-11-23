«Нефтчи» — «Аль-Хиляль»: объявлены составы на матч в Фергане
В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК «Нефтчи» принимает на своем поле один из мощнейших клубов Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль». Перед важным матчем, который пройдет в Фергане, стали известны стартовые составы обеих команд.
Противостояние представителей Узбекистана и Саудовской Аравии в самом престижном клубном турнире Азии находится в центре внимания. «Нефтчи» сразится с одной из сильнейших команд континента на глазах у своих болельщиков.
Встреча, которая состоится на стадионе «Истиклол» в Фергане, начнется в 18:45 по ташкентскому времени.
«Нефтчи» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы
Элитная Лига чемпионов АФК, 5-й тур.
«Нефтчи» — «Аль-Хиляль»
23 ноября, Фергана, стадион «Истиклол»
Время начала: 18:45 (Ташкент)
Стартовый состав «Нефтчи»:
Ботирали Эргашев, Фаррух Сайфиев, Мичел Аугусто, Анвар Гафуров, Иброхимхалил Юлдошев, Икром Алибаев, Ян Сассе, Джамшид Искандеров, Аброр Исмоилов, Алишер Одилов, Маркус Форсс.
Стартовый состав «Аль-Хиляля»:
Буну, Акчичек, Ладжами, Кулибали, Эрнандес, Невеш, Милинкович-Савич, Канно, Мартинелли, Саммервилл, Уоткинс.
В чем значимость матча в Фергане?
Этот матч в рамках 5-го тура станет для «Нефтчи» важным шагом на пути к демонстрации своих возможностей против сильного соперника на континентальном уровне и укреплению позиций в турнире.
«Аль-Хиляль» же выделяется своим авторитетом в азиатском футболе, высококлассными игроками и опытом участия в крупных турнирах. Поэтому ожидается, что матч в Фергане будет интересен не только с точки зрения результата, но и в плане тактической борьбы и индивидуального мастерства футболистов.
Атмосфера на стадионе в Фергане и игра «Нефтчи» на своем поле могут стать одними из ключевых факторов матча.
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