Опубликован рейтинг самых популярных клубов европейского и мирового футбола по привлечению болельщиков на стадионы. Согласно данным Трансфермаркт, в сезоне 2026/2027 дортмундская «Боруссия» занимает первое место в мире по средней посещаемости домашних матчей. «Интер», «Бавария», «Милан» и «Реал» также вошли в пятерку лучших.

В футболе силу клуба нельзя измерить только результатами на поле, трофеями или стоимостью на трансферном рынке. Болельщики, заполняющие стадион, вера в команду и атмосфера на каждом домашнем матче — одни из важнейших факторов, определяющих престиж клуба.

Немецкий портал Трансфермаркт опубликовал рейтинг клубов по среднему количеству зрителей на домашних матчах в сезоне 2026/2027. В список вошли клубы из Германии, Италии, Испании, Англии и Бразилии.

Дортмундская «Боруссия» заняла первое место в рейтинге со средней посещаемостью 81 365 человек.

«Боруссия» Дортмунд — самый посещаемый клуб в мире

Дортмундский клуб опередил своих конкурентов по рейтингу. В среднем 81 365 болельщиков следят за домашними матчами «Боруссии» непосредственно со стадиона.

Этот результат немецкого клуба выделяет его как одну из самых популярных команд не только в стране, но и в мировом футболе.

На втором месте находится итальянский «Интер». Домашние матчи миланцев посещают в среднем 75 214 болельщиков. Третье место заняла мюнхенская «Бавария» с показателем 75 000 человек.

ТОП-10 клубов мира с самой высокой посещаемостью домашних матчей

Согласно данным Трансфермаркт, рейтинг по средней посещаемости домашних матчей в сезоне 2026/2027 выглядит следующим образом:

Место Клуб Страна Средняя посещаемость 1 «Боруссия» Дортмунд Германия 81 365 2 «Интер» Италия 75 214 3 «Бавария» Германия 75 000 4 «Милан» Италия 74 545 5 «Реал» Испания 73 614 6 «Манчестер Юнайтед» Англия 72 395 7 «Атлетико» Испания 66 268 8 «Рома» Италия 65 728 9 «Фламенго» Бразилия 64 711 10 «Бетис» Испания 63 309

Итальянские и испанские клубы составляют большинство

В рейтинге особо выделяются итальянские клубы. «Интер», «Милан» и «Рома» вошли в десятку лучших. Из Испании в список попали «Реал», «Атлетико» и «Бетис».

Два немецких клуба — дортмундская «Боруссия» и «Бавария» — заняли места в тройке лидеров. Английскому «Манчестер Юнайтед» и бразильскому «Фламенго» также удалось войти в ТОП-10.

Рейтинг составлен на основе среднего количества зрителей на домашних матчах клубов. Этот показатель означает не общую посещаемость за сезон, а среднее число болельщиков, приходящееся на каждую домашнюю игру.