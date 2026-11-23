Названы 10 футбольных клубов мира с самой высокой посещаемостью стадионов
Опубликован рейтинг самых популярных клубов европейского и мирового футбола по привлечению болельщиков на стадионы. Согласно данным Трансфермаркт, в сезоне 2026/2027 дортмундская «Боруссия» занимает первое место в мире по средней посещаемости домашних матчей. «Интер», «Бавария», «Милан» и «Реал» также вошли в пятерку лучших.
В футболе силу клуба нельзя измерить только результатами на поле, трофеями или стоимостью на трансферном рынке. Болельщики, заполняющие стадион, вера в команду и атмосфера на каждом домашнем матче — одни из важнейших факторов, определяющих престиж клуба.
Немецкий портал Трансфермаркт опубликовал рейтинг клубов по среднему количеству зрителей на домашних матчах в сезоне 2026/2027. В список вошли клубы из Германии, Италии, Испании, Англии и Бразилии.
Дортмундская «Боруссия» заняла первое место в рейтинге со средней посещаемостью 81 365 человек.
«Боруссия» Дортмунд — самый посещаемый клуб в мире
Дортмундский клуб опередил своих конкурентов по рейтингу. В среднем 81 365 болельщиков следят за домашними матчами «Боруссии» непосредственно со стадиона.
Этот результат немецкого клуба выделяет его как одну из самых популярных команд не только в стране, но и в мировом футболе.
На втором месте находится итальянский «Интер». Домашние матчи миланцев посещают в среднем 75 214 болельщиков. Третье место заняла мюнхенская «Бавария» с показателем 75 000 человек.
ТОП-10 клубов мира с самой высокой посещаемостью домашних матчей
Согласно данным Трансфермаркт, рейтинг по средней посещаемости домашних матчей в сезоне 2026/2027 выглядит следующим образом:
Место
Клуб
Страна
Средняя посещаемость
1
«Боруссия» Дортмунд
Германия
81 365
2
«Интер»
Италия
75 214
3
«Бавария»
Германия
75 000
4
«Милан»
Италия
74 545
5
«Реал»
Испания
73 614
6
Англия
72 395
7
«Атлетико»
Испания
66 268
8
«Рома»
Италия
65 728
9
«Фламенго»
Бразилия
64 711
10
«Бетис»
Испания
63 309
Итальянские и испанские клубы составляют большинство
В рейтинге особо выделяются итальянские клубы. «Интер», «Милан» и «Рома» вошли в десятку лучших. Из Испании в список попали «Реал», «Атлетико» и «Бетис».
Два немецких клуба — дортмундская «Боруссия» и «Бавария» — заняли места в тройке лидеров. Английскому «Манчестер Юнайтед» и бразильскому «Фламенго» также удалось войти в ТОП-10.
Рейтинг составлен на основе среднего количества зрителей на домашних матчах клубов. Этот показатель означает не общую посещаемость за сезон, а среднее число болельщиков, приходящееся на каждую домашнюю игру.
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