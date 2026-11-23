Жавохир Синдаров начнет борьбу за звание чемпиона мира белыми фигурами
Стало известно, кто будет играть белыми фигурами в первой партии матча за шахматную корону между Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Результаты жеребьевки дали узбекистанскому гроссмейстеру право сделать первый ход в стартовой партии.
В швейцарской Женеве состоялась церемония жеребьевки в рамках матча за звание чемпиона мира по шахматам Salesforce ФИДЭ Ворлд Чампионшип 2026. В ходе нее определился цвет фигур для первой из 14 партий противостояния между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу.
Согласно результатам жеребьевки, в первой партии Жавохир Синдаров будет играть белыми фигурами, а Гукеш Доммараджу — черными.
В первой партии Синдаров сделает первый ход
Результат жеребьевки позволил Жавохиру Синдарову начать первую партию матча за чемпионский титул белыми фигурами. Это означает, что наш соотечественник сделает первый ход в партии, а Гукеш ответит черными.
В шахматах игра белыми фигурами может дать определенное стартовое преимущество, однако в матче из 14 партий этот фактор сам по себе не является решающим. Итоговый результат будет зависеть от подготовки шахматистов, их стратегических решений и стабильности на протяжении длительного поединка.
Когда начнется борьба за звание чемпиона мира?
Первая партия матча за звание чемпиона мира между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу состоится 24 ноября.
Дата: 24 ноября
Время начала: 19:00 (по ташкентскому времени)
Место: Женева, Швейцария
Белые фигуры в первой партии: Жавохир Синдаров
Черные фигуры в первой партии: Гукеш Доммараджу
Таким образом, яркий представитель узбекских шахмат Жавохир Синдаров начнет одно из самых важных сражений в своей карьере с первого хода белыми фигурами. Теперь внимание любителей шахмат приковано к шахматной доске в Женеве.
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