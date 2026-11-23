Стало известно, кто будет играть белыми фигурами в первой партии матча за шахматную корону между Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Результаты жеребьевки дали узбекистанскому гроссмейстеру право сделать первый ход в стартовой партии.

В швейцарской Женеве состоялась церемония жеребьевки в рамках матча за звание чемпиона мира по шахматам Salesforce ФИДЭ Ворлд Чампионшип 2026. В ходе нее определился цвет фигур для первой из 14 партий противостояния между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу.

Согласно результатам жеребьевки, в первой партии Жавохир Синдаров будет играть белыми фигурами, а Гукеш Доммараджу — черными.

В первой партии Синдаров сделает первый ход

Результат жеребьевки позволил Жавохиру Синдарову начать первую партию матча за чемпионский титул белыми фигурами. Это означает, что наш соотечественник сделает первый ход в партии, а Гукеш ответит черными.