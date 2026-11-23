Планируется продолжение товарищеских матчей между национальными сборными Узбекистана и России. На этот раз ответная встреча может пройти на территории России. Представитель Ассоциации футбола Узбекистана Усман Тошев предоставил информацию о будущих играх между сборными двух стран, изменениях в календаре и других планах.

Существует вероятность проведения еще одного товарищеского матча национальной сборной Узбекистана с Россией. По словам руководителя отдела национальных сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усмана Тошева, футбольные ассоциации двух стран намерены продолжать организацию матчей между сборными различных уровней.

Среди этих планов есть возможность проведения ответного матча между мужскими национальными сборными на территории России. Однако точная дата и место проведения встречи пока не определены.

Россия может снова принять Узбекистан

12 ноября состоялся товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России. В нем российские футболисты одержали победу со счетом 3:2.

Теперь стороны рассматривают возможность организации ответного матча на территории России. В интервью изданию Спорт24 Усман Тошев подтвердил наличие таких планов.

«Да, конечно. Мы планируем играть с Россией на всех уровнях. Если не ошибаюсь, в настоящее время мы также намерены организовать матч между женскими молодежными сборными до 20 лет», — сказал представитель АФУ.

Он подчеркнул, что также планируется продолжение товарищеских матчей между мужскими национальными сборными.

Изменения, связанные с Кубком Азии, повлияли на календарь

Усман Тошев также сообщил, что футбольный календарь в настоящее время пересматривается. По его словам, изменения, связанные с Кубком Азии, повлияли на предыдущие планы сборной.

По этой причине Ассоциация футбола Узбекистана заново формирует календарь предстоящих игр. В этом процессе также рассматривается вопрос организации товарищеских матчей для различных сборных.

«Но, несомненно, мы намерены продолжать игры с Россией. Ответная встреча между нашими основными национальными сборными может пройти на территории России», — подчеркнул Усман Тошев.

Когда может состояться ответная встреча?

На данный момент точная дата, стадион и условия официального соглашения о следующем товарищеском матче между национальными сборными Узбекистана и России не объявлены.

Однако заявление представителя АФУ указывает на наличие плана по продолжению товарищеских матчей между сборными двух стран. Если ответная игра будет организована в России, сборная Узбекистана получит шанс взять реванш после поражения со счетом 3:2, которое произошло 12 ноября.