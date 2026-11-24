Известный голливудский актер Николас Кейдж был вынужден покинуть свой роскошный дом в Малибу. Рядом с его участком образовался крупный разлом земли, что создало угрозу оползня. В целях безопасности актер с семьей был временно переселен в отель. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на издание Hello.

Согласно имеющимся данным, в начале сентября в Малибу возникла серьезная геологическая проблема. Часть дороги рядом с домом актера обрушилась, образовав в земле глубокую трещину. В результате был поврежден газопровод. Поскольку ситуация стала опасной, были эвакуированы не только семья Кейджа, но и жители других близлежащих домов.

Актер приобрел эту недвижимость в 2024 году за 10,5 миллионов долларов. Однако вскоре после покупки он лишился возможности пользоваться домом из-за угрозы стихийного бедствия.