Голливудская звезда Николас Кейдж лишился роскошного дома из-за разлома земли
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- Голливудский актер Николас Кейдж был вынужден покинуть свой роскошный дом в Малибу, купленный за 10,5 миллионов долларов, из-за возникшего в районе разлома земли и угрозы оползня.
- В результате геологической проблемы, возникшей в начале сентября, произошел разрыв газопровода, что привело к объявлению чрезвычайного положения.
- В целях безопасности актер вместе с супругой Рико Шибатой и дочерью Августой Франческой был переселен в отель.
Известный голливудский актер Николас Кейдж был вынужден покинуть свой роскошный дом в Малибу. Рядом с его участком образовался крупный разлом земли, что создало угрозу оползня. В целях безопасности актер с семьей был временно переселен в отель. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на издание Hello.
Согласно имеющимся данным, в начале сентября в Малибу возникла серьезная геологическая проблема. Часть дороги рядом с домом актера обрушилась, образовав в земле глубокую трещину. В результате был поврежден газопровод. Поскольку ситуация стала опасной, были эвакуированы не только семья Кейджа, но и жители других близлежащих домов.
Актер приобрел эту недвижимость в 2024 году за 10,5 миллионов долларов. Однако вскоре после покупки он лишился возможности пользоваться домом из-за угрозы стихийного бедствия.
Журналисты спросили Николаса Кейджа, как он планирует отмечать Хэллоуин, на что актер ответил, что в этом году не сможет провести праздник у себя дома.
«Сейчас я остался без дома. Из-за проблем с моим домом в Малибу я просто живу в отелях», — сказал актер.
Местные власти объявили в районе чрезвычайное положение. Из-за опасности были эвакуированы жители 31 дома. Сообщается, что проливные дожди и шторм «Мари» еще больше повысили риск оползней и наводнений.
На данный момент неизвестно, когда будет восстановлена поврежденная дорога и когда эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома. В связи с этим Николас Кейдж продолжает временно проживать в отеле вместе со своей супругой, художницей Рико Шибатой, и маленькой дочерью Августой Франческой.
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