Задержан основатель «Партии тараканов» (видео)

·34·Мир
Задержан основатель «Партии тараканов» (видео)

В Индии полиция задержала основателя «Партии тараканов» (Кокроач Джанта Партй) Абхиджита Дипке и еще двух представителей движения. Об этом 10 октября сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что Дипке был задержан в аэропорту сразу после выхода из самолета, прилетевшего из Мумбаи в Дели. Соратник движения Саурав Дас и пресс-секретарь Ашутош Ранка также были уведены полицией после приземления самолета в аэропорту Дели.

«Партия тараканов» опубликовала в социальных сетях видео задержания представителей движения внутри самолета. Движение осудило этот инцидент и объявило о задержании трех своих представителей.

Отмечается, что они были задержаны в преддверии запланированной в Дели акции протеста. Акция была направлена на требование отставки главы Центральной избирательной комиссии Индии Гьянеша Кумара. Сообщается, что местные власти запретили проведение демонстрации.

Для справки, «Партия тараканов» — это сатирическое политическое движение, созданное в мае 2026 года. Оно возникло после некоторых заявлений председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта. Движение получило широкую известность в социальных сетях и поддержку среди молодежи.

Партия таракановАбхиджит ДипкеЦентральная избирательная комиссия ИндииГьянеш Кумар
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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