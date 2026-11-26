На севере израильского города Тель-Авив наблюдалась необычная ситуация. Десятки шакалов проникли в жилой район и свободно разгуливали по городским улицам. Очевидцы происшествия запечатлели на видео, как дикие животные передвигаются группами.

Появление диких зверей в жилом массиве вызвало беспокойство и недовольство среди местного населения. Свободное передвижение шакалов, которые обычно обитают в естественной среде, привлекло внимание жителей.

В настоящее время ответственные службы принимают меры по безопасному отлову животных и их возвращению в естественную среду обитания. Планируется проведение работ по выводу их за пределы жилой зоны.