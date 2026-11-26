Бывшая голливудская пара Брэд Питт и Анджелина Джоли урегулировала многолетнюю судебную тяжбу по поводу винодельческого хозяйства Château Miraval во Франции путем внесудебного соглашения.

Причиной спора стала продажа Анджелиной Джоли своей 50-процентной доли в хозяйстве компании Stoli Group в 2021 году без согласия Брэда Питта. Питт выступил против этой сделки и подал в суд на бывшую супругу.

В ходе судебных разбирательств вновь всплыл инцидент, якобы произошедший на борту частного самолета в 2016 году. Джоли обвинила актера в насилии по отношению к ней и детям, однако Питт отверг эти обвинения.

25 ноября стороны подтвердили достижение соглашения в совместном заявлении. Однако финансовые и юридические условия сделки не разглашаются.

Таким образом, один из важнейших судебных споров между бывшими супругами был завершен. Тем не менее, отдельный конфликт Питта со Stoli Group по поводу винодельческого хозяйства продолжается.