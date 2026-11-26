Певица Шахризода Ахмедова, выступающая под псевдонимом Каниза, вчера отметила радостное событие. Ее дочери Аише исполнилось 4 года.

Об этом артистка сообщила вчера в своем Instagram-аккаунте, опубликовав видео. На кадрах видно, как Каниза вместе с дочерью позирует на фоне фотозоны, украшенной в честь дня рождения. На декорациях красуется надпись «Happy birthday Aisha 4».

По случаю дня рождения дочери певица посвятила ей трогательные слова. Она назвала Аишу воплощением своих долгожданных мечтаний и молитв, подчеркнув, что ее появление на свет наполнило жизнь особым смыслом.

Каниза пожелала дочери долгой жизни, счастья и исполнения всех желаний, добавив, что любит ее больше всего на свете.

Подписчики певицы также присоединились к поздравлениям в комментариях, оставляя Аише искренние пожелания.