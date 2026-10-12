Сьюзан Делл, супруга главы компании Dell Течнологиес Майкла Делла, вызвала бурные обсуждения в социальных сетях после своего визита в Белый дом.

7 октября семья Делл обсудила с президентом США Дональдом Трампом благотворительную инициативу для детей на сумму 6,25 миллиарда долларов. Поведение и движения Сьюзан во время встречи привлекли внимание интернет-пользователей.

Некоторые пользователи, посмотревшие распространенное в соцсетях видео, охарактеризовали ее движения как необычные и даже сравнили ее с роботом. Другие сравнили старые и новые фотографии Сьюзан Делл, обсуждая изменения в ее внешности. Некоторые также высказали предположения о пластических операциях.

Однако никаких достоверных доказательств того, что Сьюзан Делл является роботом или делала пластические операции, не существует. По этой причине данные мнения остаются не более чем предположениями в социальных сетях.

Стоит отметить, что визит Сьюзан и Майкла Делл был связан с инициативой по финансированию сберегательных фондов для детей. Их благотворительное обязательство составляет 6,25 миллиарда долларов.