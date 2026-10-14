12 сенаторов потребовали от Трампа отменить сделку по российскому дизелю

·76·Мир
12 сенаторов потребовали от Трампа отменить сделку по российскому дизелю

На политической сцене США поднялась серьезная волна сопротивления из-за топливной сделки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. 12 влиятельных сенаторов Конгресса — шесть демократов и шесть республиканцев — объединились и направили президенту США официальное обращение с призывом немедленно отказаться от сделки по российскому дизелю.

Как сообщает издание ДВ, в подписанном под руководством сенатора Ричарда Блументаля письме открыто подчеркивается, что данное соглашение не снизит цены на бензин и топливо для простых американцев, а напротив, откроет Кремлю новый источник доходов для финансирования войны в Украине.

«Эта сделка должна быть отменена»: Резкая позиция сенаторов

Сенаторы отметили в своем обращении, что они выступают за прекращение войны, но этот процесс не должен идти на пользу агрессору:

  • Дополнительные средства для военной системы: По мнению сенаторов, снятие санкций США с российского дизеля увеличит доходы военной машины Путина и позволит нанести новые удары по украинским городам;

  • Резкая политическая оценка: «Это соглашение — подарок нашему противнику и открытое предательство по отношению к нашим союзникам. Оно должно быть немедленно отменено», — подчеркивается в письме, направленном президенту;

  • Американские семьи не получат выгоды: Авторы документа научно и экономически обосновали, что возвращение российского дизеля на мировой рынок не принесет никакого ощутимого облегчения населению США, страдающему от инфляции и цен;

  • Твердое давление на Китай и Россию: Сенаторы призвали Трампа не смягчать ограничения, а напротив, задействовать полномочия в рамках закона о санкциях против России и Ирана в отношении России и поддерживающих ее государств, в частности Китая, для дальнейшего усиления экономических ограничений.

Кто подписал документ?

Список выступивших против сделки примечателен тем, что он объединил тяжеловесов политики от обеих основных партий:

  • Демократы: Ричард Блументаль, Джин Шахин, Ричард Дурбин, Шелдон Уайтхаус, Джек Рид и Кристофер Кунс;

  • Республиканцы: Митч Макконнелл, Том Тиллис, Сьюзан Коллинз, Алан Стюарт Армстронг, Лиза Меркауски и Джон Корнин.

Сообщается, что копии этого официального письма также были направлены государственному секретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, которые напрямую ответственны за реализацию решений.

Детали сделки Трампа и Путина: Дизель уже в океане

Дональд Трамп объявил о достижении этого крупного соглашения 9 октября после телефонных переговоров с Владимиром Путиным:

  • Объем и этапы поставок: На первом этапе российские компании должны отправить более 300 тысяч тонн, в ноябре — еще 500 тысяч тонн, а затем до 1 миллиона тонн дизеля. Также высказана вероятность поставки еще 3 миллионов тонн в будущем;

  • Приостановка санкций: Министерство финансов США уже официально выпустило специальную генеральную лицензию, приостанавливающую ограничения на импорт российского дизеля до апреля 2027 года;

  • Первый груз отправлен: По сообщению российской программы «Вести», 12 октября первая партия топлива вышла из порта Санкт-Петербурга и направляется к восточному побережью США.

Столь единодушное недовольство представителей обеих партий в Конгрессе может заставить Белый дом пересмотреть принятые решения или пойти на серьезный политический компромисс с сенаторами.

Дональд ТрампВладимир Путинроссийский дизельсенаторы США
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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