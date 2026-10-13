В Китае выдали ИД виртуальному творцу, созданному с помощью искусственного интеллекта

В Китае виртуальной певице по имени Юри, созданной с помощью искусственного интеллекта, выдали специальный документ цифровой идентификации. Об этом сообщил 7 октября 2026 года телеканал АБК Невс.

11 июня в пекинском районе Ичжуан Юри вручили первую в стране «карту цифрового деятеля искусства». В документе указаны имя виртуального персонажа, дата рождения, адрес и данные о внешности. Данная инициатива направлена на юридическое регулирование деятельности созданных с помощью ИИ творцов.

Юри — не реальный человек, а виртуальная певица, созданная с использованием технологий искусственного интеллекта. Разработкой ее образа, управлением технологиями и ведением деятельности занимается команда специалистов. У виртуального творца более 100 тысяч подписчиков в китайских социальных сетях.

В рамках нового порядка команда, управляющая деятельностью Юри, получила возможность открыть от ее имени корпоративный кошелек для цифрового юаня и осуществлять коммерческое сотрудничество. В сентябре 2026 года китайские официальные лица сообщили, что Юри и еще один виртуальный творец КОКО вошли в число первых цифровых персонажей, у которых появился корпоративный кошелек для цифрового юаня.

Индустрия виртуальных людей в Китае бурно развивается. Они применяются в рекламе, моде, играх, прямых эфирах и других сферах. Вместе с тем подобные технологии выносят на повестку дня такие вопросы, как авторское право, защита персональных данных и то, кто несет ответственность за деятельность виртуальных образов.