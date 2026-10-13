В Китае выдали ИД виртуальному творцу, созданному с помощью искусственного интеллекта

·61·Технологии
В Китае выдали ИД виртуальному творцу, созданному с помощью искусственного интеллекта

В Китае виртуальной певице по имени Юри, созданной с помощью искусственного интеллекта, выдали специальный документ цифровой идентификации. Об этом сообщил 7 октября 2026 года телеканал АБК Невс.

11 июня в пекинском районе Ичжуан Юри вручили первую в стране «карту цифрового деятеля искусства». В документе указаны имя виртуального персонажа, дата рождения, адрес и данные о внешности. Данная инициатива направлена на юридическое регулирование деятельности созданных с помощью ИИ творцов.

Юри — не реальный человек, а виртуальная певица, созданная с использованием технологий искусственного интеллекта. Разработкой ее образа, управлением технологиями и ведением деятельности занимается команда специалистов. У виртуального творца более 100 тысяч подписчиков в китайских социальных сетях.

В рамках нового порядка команда, управляющая деятельностью Юри, получила возможность открыть от ее имени корпоративный кошелек для цифрового юаня и осуществлять коммерческое сотрудничество. В сентябре 2026 года китайские официальные лица сообщили, что Юри и еще один виртуальный творец КОКО вошли в число первых цифровых персонажей, у которых появился корпоративный кошелек для цифрового юаня.

Индустрия виртуальных людей в Китае бурно развивается. Они применяются в рекламе, моде, играх, прямых эфирах и других сферах. Вместе с тем подобные технологии выносят на повестку дня такие вопросы, как авторское право, защита персональных данных и то, кто несет ответственность за деятельность виртуальных образов.

ЮриИскусственный интеллектКитайЦифровой юань
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На улицах Китая появились роботы, просящие милостынюНа улицах Китая появились роботы, просящие милостынюВчера 21:50В Китае спроектирован орбитальный суперкомпьютер из 1080 спутниковВ Китае спроектирован орбитальный суперкомпьютер из 1080 спутников27 сентября 16:56В США создают специальную структуру и назначают нового советника по вопросам AIВ США создают специальную структуру и назначают нового советника по вопросам AI20 сентября 17:57Huawei досрочно представит новый чип искусственного интеллекта для конкуренции с NvidiaHuawei досрочно представит новый чип искусственного интеллекта для конкуренции с Nvidia17 сентября 19:22В китайской армии могут появиться роботы-солдат (видео)В китайской армии могут появиться роботы-солдат (видео)9 сентября 22:03Доли AMD и NVIDIA на китайском рынке искусственного интеллекта резко сократилисьДоли AMD и NVIDIA на китайском рынке искусственного интеллекта резко сократились11 августа 01:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)