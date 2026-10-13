В Индии на борту самолета загорелся павербанк (видео)

·40·Мир
В Индии на борту самолета загорелся павербанк (видео)

В Индии на борту самолета авиакомпании ИндиГо, выполнявшего рейс из Дели в Ченнаи, загорелся павербанк. Из-за инцидента самолет изменил курс и приземлился в аэропорту города Хайдарабад.

Как сообщает издание Те Индиан Экспресс 11 октября 2026 года, происшествие случилось на рейсе 6Э 6115. После того как из верхнего багажного отсека в салоне самолета пошел дым, бортпроводники оперативно приняли меры и потушили возгорание.

Пилоты в соответствии с правилами безопасности направили самолет в международный аэропорт имени Раджива Ганди в Хайдарабаде. Самолет благополучно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

На распространенных в социальных сетях видео запечатлено, как бортпроводники и некоторые пассажиры пытаются потушить огонь в багажном отсеке.

После инцидента для доставки пассажиров в Ченнаи был выделен другой самолет. Авиакомпания ИндиГо сообщила о начале расследования в связи с произошедшим.

IndiGoИндияМеждународный аэропорт имени Раджива Гандиавиационный инцидент
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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