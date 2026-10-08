Пассажир, пытавшийся открыть дверь самолета, скончался во время полета

·54·Мир
Пассажир, пытавшийся открыть дверь самолета, скончался во время полета

6 октября текущего года в Нигерии на борту самолета, выполнявшего рейс Найроби — Лагос, произошло ЧП. Во время полета один из пассажиров оказал сопротивление членам экипажа, сначала попытавшись проникнуть в кабину пилотов, а затем — открыть дверь самолета. В результате инцидента он скончался. Об этом со ссылкой на данные Управления гражданской авиации Нигерии сообщает «Легит.нг».

Отмечается, что этот пассажир ранее был доставлен авиакомпанией на Мадагаскар. Однако там он был возвращен назад таможенными органами страны и ему не разрешили въезд на территорию Мадагаскара. По этой причине Кеня Аирвайс была вынуждена вернуть его тем же маршрутом обратно в Нигерию.

Во время обратного полета поведение мужчины резко изменилось, он стал вести себя агрессивно. Сначала он попытался проникнуть в кабину пилотов, но экипаж не позволил ему сделать это. После этого пассажир направился к задней двери самолета и попытался открыть ее.

В целях обеспечения безопасности других пассажиров и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации члены экипажа скрутили мужчину и связали ему руки за спиной. На распространенном в социальных сетях видео запечатлено, как пассажир пытается открыть дверь в момент, когда самолет находится в воздухе.

По информации Кеня Аирвайс, примерно за 20 минут до посадки самолета в Лагосе пассажир потерял сознание. Члены экипажа незамедлительно оказали ему первую медицинскую помощь. Несмотря на это, после посадки самолета в международном аэропорту имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе около 21:41 медицинские работники осмотрели пассажира и констатировали его смерть.

Личность, гражданство и возраст погибшего, а также причина его смерти пока официально не разглашаются. Полиция Нигерии проводит расследование по данному факту.

Представитель Управления гражданской авиации Нигерии Майкл Ачимугум призвал не делать преждевременных выводов до завершения расследования точных причин инцидента. Он отметил, что если семья погибшего сочтет необходимым, она может потребовать проведения судебно-медицинской экспертизы.

Компания Кеня Аирвайс выразила соболезнования близким покойного. Авиакомпания заявила, что в рамках процесса расследования окажет необходимое содействие местным органам и органам авиационного надзора.

Kenya AirwaysНигерияаэропорт Мурталы Мухаммедаавиационный инцидент
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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