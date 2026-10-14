В Индии мужчины в женских ночных рубашках ограбили банкомат (видео)

·63·Мир
В Индии мужчины в женских ночных рубашках ограбили банкомат (видео)

В штате Телангана в Индии произошло необычное ограбление банкомата. Неизвестные лица прибыли на место преступления на машине скорой помощи и, одетые в женские ночные рубашки и маски, взломали банкомат и похитили находившиеся внутри деньги. Об этом сообщает Закон.кз.

Инцидент произошел в округе Камаредди. На записях камер видеонаблюдения запечатлено, как около часу ночи перед зданием банка останавливается транспортное средство, похожее на машину скорой помощи. Из него вышли мужчины, одетые в женские ночные рубашки и в масках на лицах.

Злоумышленники с помощью специальных режущих инструментов взломали банкомат, забрали всю наличную наличность и скрылись с места происшествия.

Утром местные жители заметили, что банкомат взломан, и сообщили в полицию. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, пытаясь установить личности подозреваемых и отследить маршрут их передвижения.

Также следователи выясняют, было ли транспортное средство, использованное преступниками, настоящей машиной скорой помощи или они замаскировали под нее другой автомобиль.

Сумма украденных из банкомата денег пока неизвестна. Точная сумма подсчитывается сотрудниками банка.

ТеланганаКамареддикража из банкоматаИндия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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