На территорию Молдовы за 17 часов упали пять дронов, предположительно принадлежащих России

На территорию Молдовы в течение более чем 17 часов упали пять дронов, предположительно принадлежащих России. После инцидентов министерство иностранных дел страны осудило Россию. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что беспилотники вошли в воздушное пространство Молдовы в ночь с 15 на 16 октября и в течение дня 16 октября. Все они упали преимущественно в северных и восточных районах страны. В результате инцидентов один человек получил легкие ранения, также был причинен материальный ущерб.

Министерство иностранных дел Молдовы подчеркнуло, что данные инциденты представляют угрозу безопасности граждан. В заявлении ведомства отмечается, что война России против Украины также напрямую влияет на региональную стабильность.

Случаи с дронами стали поводом для вызова посла России Олега Озерова для дачи объяснений. Правительство Молдовы и ранее требовало от России объяснений в связи с нарушениями воздушного пространства страны.

Президент Молдовы Майя Санду считает внешнюю политику России противоречащей интересам страны. Она уже более двух лет не разрешает работающему в Молдове российскому послу Олегу Озерову вручить верительные грамоты.

В свою очередь, Россия обвиняет руководство Молдовы в проведении враждебной по отношению к Москве политики. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, для улучшения отношений между двумя странами правительство Майи Санду должно отказаться от «политики, основанной на русофобии».