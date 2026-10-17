Новый пресс-секретарь Трампа лишилась должности после первого же брифинга

Новый пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэти Закария ушла с поста спустя пять дней после назначения. Ее короткая деятельность оказалась в центре критики на фоне неудачного выступления на первом брифинге и вопросов о юридической квалификации. Об этом сообщает издание Те Нью-Йорк Тимес.

Закария была назначена на должность пресс-секретаря 9 октября 2026 года. До этого она работала обозревателем, известным своими консервативными взглядами. Ее первый и единственный брифинг в Белом доме состоялся 13 октября.

В ходе 14-минутного брифинга Закария около восьми минут зачитывала заранее подготовленный текст и ответила всего на три вопроса журналистов. Во время выступления, говоря о своем муже, она по ошибке назвала его «моим президентом» и сразу же исправила ошибку.

После этого предметом обсуждения стала и ее профессиональная квалификация. Хотя Трамп представил Закарию как адвоката, она призналась, что не сдавала экзамен, дающий право заниматься адвокатской деятельностью в США. Закария получила юридическое образование, но не имеет адвокатской лицензии в США.

Ее публичные выступления после первого брифинга также вызвали критику. 15 октября Трамп в беседе с журналистами заявил, что посоветовал Закарии пересмотреть вопрос о том, оставаться ли ей на посту.

«Честно говоря, на вашем месте я бы пересмотрел это. Кэти, вам нужна эта работа? Думаю, нет», — сказал президент США.

16 октября издание Те Нью-Йорк Тимес сообщило, что Закария отстранена от должности. Представитель администрации Белого дома заявил, что она может быть переведена на другую позицию.

Закария на своей странице в социальной сети подчеркнула, что для нее было честью работать на Трампа, и выразила благодарность президенту.

Ее деятельность в качестве пресс-секретаря продлилась всего пять дней. Это стало одним из самых коротких сроков в истории пресс-секретарей Белого дома.