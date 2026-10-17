Новый пресс-секретарь Трампа лишилась должности после первого же брифинга

·66·Мир
Новый пресс-секретарь Трампа лишилась должности после первого же брифинга

Новый пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэти Закария ушла с поста спустя пять дней после назначения. Ее короткая деятельность оказалась в центре критики на фоне неудачного выступления на первом брифинге и вопросов о юридической квалификации. Об этом сообщает издание Те Нью-Йорк Тимес.

Закария была назначена на должность пресс-секретаря 9 октября 2026 года. До этого она работала обозревателем, известным своими консервативными взглядами. Ее первый и единственный брифинг в Белом доме состоялся 13 октября.

В ходе 14-минутного брифинга Закария около восьми минут зачитывала заранее подготовленный текст и ответила всего на три вопроса журналистов. Во время выступления, говоря о своем муже, она по ошибке назвала его «моим президентом» и сразу же исправила ошибку.

После этого предметом обсуждения стала и ее профессиональная квалификация. Хотя Трамп представил Закарию как адвоката, она призналась, что не сдавала экзамен, дающий право заниматься адвокатской деятельностью в США. Закария получила юридическое образование, но не имеет адвокатской лицензии в США.

Donald Tramp va uning advokati Alina Habba jurnalistlar qarshisida turibdi.

Ее публичные выступления после первого брифинга также вызвали критику. 15 октября Трамп в беседе с журналистами заявил, что посоветовал Закарии пересмотреть вопрос о том, оставаться ли ей на посту.

«Честно говоря, на вашем месте я бы пересмотрел это. Кэти, вам нужна эта работа? Думаю, нет», — сказал президент США.

16 октября издание Те Нью-Йорк Тимес сообщило, что Закария отстранена от должности. Представитель администрации Белого дома заявил, что она может быть переведена на другую позицию.

Закария на своей странице в социальной сети подчеркнула, что для нее было честью работать на Трампа, и выразила благодарность президенту.

Ее деятельность в качестве пресс-секретаря продлилась всего пять дней. Это стало одним из самых коротких сроков в истории пресс-секретарей Белого дома.

Дональд ТрампКэти ЗакарияThe New York Timesпресс-секретарь Белого дома
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Уничтожить Иран?!»: Трамп выступил с потрясшими мир заявлениями с трибуны ООН«Уничтожить Иран?!»: Трамп выступил с потрясшими мир заявлениями с трибуны ООН23 сентября 06:43Трамп пообещал раскрыть секреты начала войны в Украине (видео)Трамп пообещал раскрыть секреты начала войны в Украине (видео)Вчера 22:59«Такой бойни я никогда не видел»: глава ООН и Лула обвинили Израиль в геноциде«Такой бойни я никогда не видел»: глава ООН и Лула обвинили Израиль в геноциде23 сентября 09:58Шумиха в Белом доме: Трамп показал авторучку вместо Байдена, Си Цзиньпин рассмеялсяШумиха в Белом доме: Трамп показал авторучку вместо Байдена, Си Цзиньпин рассмеялся26 сентября 08:42Россия резко оценила инициативу Трампа по Украине...Россия резко оценила инициативу Трампа по Украине...4 сентября 14:26«Это было бы фантастически!»: Трамп высказался за объединение Ирландии и Северной Ирландии«Это было бы фантастически!»: Трамп высказался за объединение Ирландии и Северной Ирландии13 сентября 00:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель