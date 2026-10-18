Движения новорожденного в роддоме вызвали интерес в социальных сетях (видео)

·101·Мир
Движения новорожденного в роддоме вызвали интерес в социальных сетях (видео)

Как сообщает азербайджанское издание Аджанс.az, в социальных сетях широкое распространение получило видео с новорожденным ребенком, снятое в роддоме. Пользователей привлекло то, как крайне спокойно ведет себя малыш.

На видео запечатлено, как младенец лежит на смотровом столе, закинув руки за голову и скрестив ноги. Врач Ислам Эльдехин подходит к нему и с улыбкой обращается к нему. Затем с помощью стетоскопа он проверяет сердцебиение ребенка. И в это время малыш сохраняет полное спокойствие.

Под видео пользователи оставили юмористические комментарии по поводу движений новорожденного. Некоторые сравнили его с человеком, который словно спешит отдохнуть сразу после рождения.

Ajans.azИслам Эльдехинноворожденныйрождение
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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