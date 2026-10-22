В Японии под полом самолета нашли змею, рейс отменили

В Японии на борту самолета авиакомпании Джапан Air Коммутер, входящей в группу Джапан Аирлинес, обнаружили неядовитую змею длиной 40 сантиметров. Из-за инцидента был отменен запланированный полет воздушного судна в префектуру Кагосима. Об этом сообщает издание Те Индепендент.

Сообщается, что 19 октября самолет прибыл в аэропорт Фукуока из аэропорта Идзумо в префектуре Симане. Он должен был вылететь из Фукуоки в Кагосиму в 12:50 по местному времени.

Во время подготовки к вылету в кабине пилота заметили неизвестное животное, однако обнаружить его сразу не удалось. Из соображений безопасности рейс отменили. Позже механики тщательно осмотрели салон самолета и 20 октября обнаружили змею, которая пряталась под напольным покрытием.

Специалисты определили, что змея является молодой особью неядовитого японского полоза. Для ее поимки были привлечены представители спецслужб. На данный момент неизвестно, как именно рептилия попала на борт самолета.

По данным авиакомпании, это первый подобный случай в ее практике, когда в салоне воздушного судна находят змею. Компания принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства.