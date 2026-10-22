Кандидат, заявивший «Я не разбираюсь в политике», победил на выборах в Канаде

В городе Келоуна канадской провинции Британская Колумбия Брэди Роджерс, привлекший внимание своей необычной предвыборной кампанией, вошел в городской совет. Он в шутливой форме открыто заявил об отсутствии политического опыта и привлек внимание избирателей оригинальными лозунгами. Об этом сообщает Интернатионал Бусинесс Тимес.

На предвыборных плакатах Роджерса были такие надписи, как «Я не знаю, что делаю», «Я не особо-то и хочу это делать» и «Я просто пытаюсь заплатить за аренду». Его кампания широко разошлась в социальных сетях и вызвала интерес у многих.

На местных выборах, состоявшихся 17 октября, Роджерс набрал 12 635 голосов и занял четвертое место среди 37 кандидатов. Будучи претендентом на одно из восьми мест в городском совете Келоуны, он завоевал одно из них. Эта информация также зафиксирована в предварительных результатах выборов городской администрации.

Интересно, что на самом деле Роджерс является инженером по автоматизации и владельцем бизнеса по переработке отходов. Он заявил, что высказывания в ходе предвыборной кампании были сделаны в шутливой манере, однако к своей деятельности в совете он отнесется серьезно.

Таким образом, кандидат, в шутку подчеркнувший свойн интерес к политике, привлек внимание избирателей необычной кампанией и получил место в городском совете.