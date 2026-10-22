В Хорезме погибли 4 человека из одной семьи: причина — салат?

·153·Общество
В Хорезме погибли 4 человека из одной семьи: причина — салат?

В Багатском районе Хорезмской области скончались четыре члена одной семьи — мать и три ее несовершеннолетние дочери. По предварительным данным, они почувствовали себя плохо после употребления салата, оставшегося со дня рождения, который отмечался накануне.

Как произошла трагедия?

Сообщается, что за день до трагедии в семье отмечали день рождения. Продукты питания, оставшиеся после мероприятия, в том числе приготовленный дома салат, были съедены на следующий день. После этого у членов семьи наблюдались признаки отравления.

Как сообщает издание «Kun.uz» со ссылкой на председателя махалли, в тот момент мужа женщины дома не было. Утверждается, что салат приготовила сама женщина.

Старшей из трех погибших девочек было 7 лет. Уточняется, что других детей в семье не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело

Для установления причин трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза. К проверочным мероприятиям привлечены специалисты областного Управления по чрезвычайным ситуациям, Управления здравоохранения и службы санитарно-эпидемиологического благополучия.

По данному факту 10 октября возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей деяния, связанные с выпуском или продажей товаров, выполнением работ либо оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие смерть людей.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Ожидается, что точная причина смерти членов семьи будет установлена по результатам экспертизы и следствия.

ХорезмБагатский районпищевое отравлениеуголовное дело
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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