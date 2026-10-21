Дагестанский канатоходец удивил всех, приготовив плов на высоте 100 метров

Дагестанский канатоходец и тренер Камиль Мамаев приготовил плов в казане в корзине воздушного шара на высоте 100 метров от земли. Необычный эксперимент был продемонстрирован 10 октября на В Международном фестивале плова в экопарке Эрпели в Дагестане. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам Мамаева, этим выступлением он стремился шире популяризировать древнее искусство канатоходства и культуру Дагестана. Организаторы представили этот эксперимент как рекорд по приготовлению плова на высоте 100 метров.

Приготовленный на мероприятии плов был продан на благотворительном аукционе за 100 тысяч рублей. При этом покупатель не стал оставлять блюдо себе, а бесплатно раздал его гостям фестиваля.