В Великобритании около тысячи мотоциклистов приняли участие в опасной гонке на пляже (видео)

В британском городе Уэстон-супер-Мэр прошли популярные ежегодные пляжные мотосоревнования. В них около тысячи мотоциклистов состязались вдоль песчаного побережья. Об этом сообщает BBC.

Участники гонки боролись за победу, преодолевая песчаную трассу и высокие песчаные дюны в течение трех часов. Помимо скорости, в состязании важное значение имели мастерство, выносливость и умение безопасно маневрировать среди соперников.

Одним из самых захватывающих и опасных моментов гонки стал одновременный старт всех участников. На первом крутом повороте и сужающемся участке мотоциклисты двигаются очень близко друг к другу. Участники, застрявшие в песке или упавшие, могут создавать помехи для едущих сзади гонщиков.

Проводимая с 1983 года гонка Вестон Беач Раке считается одним из крупнейших мероприятий по мотоспорту в Великобритании. Соревнования ежегодно привлекают тысячи зрителей.