Мужчина два года прожил с золотым зубным протезом в бронхе

·89·Мир
Мужчина два года прожил с золотым зубным протезом в бронхе

В российском Стерлитамаке врачи извлекли из правого бронха мужчины протез с пятью золотыми зубами. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина.

Как выяснилось, мужчина около года страдал от непрекращающегося кашля. Он думал, что это возрастные изменения или последствия простуды, и не обращался к врачу. В начале октября его состояние ухудшилось, и его госпитализировали. Сначала врачи подозревали пневмонию, однако во время обследования в дыхательных путях обнаружили инородное тело.

При подробной беседе с пациентом он вспомнил, что примерно два года назад, проснувшись ото сна, не смог найти свой зубной протез. Тогда он подумал, что просто потерял его, и даже не догадывался, что тот попал в дыхательные пути.

Врачи с помощью бронхоскопии и специального инструмента аккуратно извлекли протез. Во время процедуры ткани дыхательных путей не были повреждены. После этого хронический кашель пациента прекратился.

В настоящее время мужчина проходит процесс восстановления. Врачи сообщили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

СтерлитамакАйрат Рахматуллинзубной протезбронхоскопия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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